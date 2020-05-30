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Spor

Gaziantepspor'dan yabancı kuralı tartışmalarına açıklama geldi

Süper Lig'de yabancı kuralı tekrardan tartışılmaya başlandı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, değişmesi planlanan yabancı sınırıyla ilgili konuştu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:23
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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de değişeceği konuşulan yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx'in haberine göre, yabancı kuralının devam etmesi gerektiğini ancak takımların ilk 11'inde 2'si altyapıdan olmak üzere 4 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmesinin daha mantıklı olacağını ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi; "Yabancı sayısı kısıtlaması yerine farklı bir yöntem izlenilmeli. Yabancı sınırı deyip maliyetlerin düşürülmesi hesaplanıyor ancak bu kez de yerli oyuncuların fiyatı artacak. Bu bana göre yanlış bir düşünce. 

Avrupa kupalarında oynayan takımlar için de bir dezavantaj olacak. Mesela yabancı oyuncu transfer etmeyeceksin ama gurbetçi oyuncuya yöneleceksin. Yani değişen bir şey olmayacak. Daha önce defalarca bu denendi. Şimdi tekrar bunlarla zaman kaybedilmemeli." dedi.

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