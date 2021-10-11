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Spor

Gaziantep'te Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Gaziantep, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:50
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Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dar alandaki çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Yarın izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına 13 Ekim Çarşamba günü devam edecek.

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