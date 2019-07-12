Gazişehir Gaziantep, Alan Ruiz'i ikna edemedi

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2016 yılında 4.800 bin Euro karşılığında San Lorenzo’dan Sporting Lisbon’a transfer olan ve Colon-Aldosivi takımlarına kiralık olarak gönderilen Alan Ruiz, Gazişehir Gaziantep’e gelmeyi reddetti.

Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Hatayspor’u penaltılarda geçerek Süper Lig’e katılmaya hak kazanan Gazişehir, Olcay Şahan ve Muğdat Çelik’in işini bitirirken Marius Sumudica’nın Arjantinli orta saha Alan Ruiz’i de istediği fakat transferin 26 yaşındaki futbolcunun tercihi sebebiyle gerçekleşmediği belirtildi.

Sporting Lisbon’la 800 bin Euro karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Alan Ruiz’i Türkiye’ye getirmeye ikna edemeyen Gazişehir Gaziantep, diğer tercihlere yönelirken Sumudica’nın orta sahanın her bölgesinde oynayacak efektif bir oyuncu aradığı bildirildi.