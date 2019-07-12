25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7552
  • 6,4726
  • 258.525
  • 97128.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gazişehir Gaziantep, Alan Ruiz'i ikna edemedi

Olcay Şahan ve Muğdat Çelik transferlerini bitiren Gazişehir Gaziantep, Alan Ruiz'i imza attırmaya ikna edemedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
2016 yılında 4.800 bin Euro karşılığında San Lorenzo’dan Sporting Lisbon’a transfer olan ve Colon-Aldosivi takımlarına kiralık olarak gönderilen Alan Ruiz, Gazişehir Gaziantep’e gelmeyi reddetti.
 
Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Hatayspor’u penaltılarda geçerek Süper Lig’e katılmaya hak kazanan Gazişehir, Olcay Şahan ve Muğdat Çelik’in işini bitirirken Marius Sumudica’nın Arjantinli orta saha Alan Ruiz’i de istediği fakat transferin 26 yaşındaki futbolcunun tercihi sebebiyle gerçekleşmediği belirtildi.
 
Sporting Lisbon’la 800 bin Euro karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Alan Ruiz’i Türkiye’ye getirmeye ikna edemeyen Gazişehir Gaziantep, diğer tercihlere yönelirken Sumudica’nın orta sahanın her bölgesinde oynayacak efektif bir oyuncu aradığı bildirildi.

15 Temmuz ihanet gecesine ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu"

'S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Gece uyurken cep telefonu patladı! Her şey kül oldu

Gece uyurken cep telefonu patladı! Her şey kül oldu
 

POPÜLER HABERLER

S-400´ler böyle getirildi

S-400´ler böyle getirildi

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA