Gazişehir Gaziantep şampiyonluk serisini son maça taşıdı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe'yi 76-67 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.



Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. İlk çeyreği Fenerbahçe, 18-16 önde geçti. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, devre arasına 37-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve skorda öne geçen Gazişehir Gaziantep, son periyoda 53-49 üstün girdi. Final çeyreğinde üstünlüğünü sürdüren Gazişehir Gaziantep, salondan 76-67 galip ayrılarak seride durumu eşitledi.

Final serisinin üçüncü ve son maçı, yarın aynı salonda yapılacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.