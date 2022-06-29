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Spor

Gazişehir Gaziantep şampiyonluk serisini son maça taşıdı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi 76-67 yenen Gazişehir Gaziantep, seride durumu 1-1'e getirdi. Süper Lig şampiyonunu yarın oynanacak son maç belirleyecek.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe'yi 76-67 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. İlk çeyreği Fenerbahçe, 18-16 önde geçti. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, devre arasına 37-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve skorda öne geçen Gazişehir Gaziantep, son periyoda 53-49 üstün girdi. Final çeyreğinde üstünlüğünü sürdüren Gazişehir Gaziantep, salondan 76-67 galip ayrılarak seride durumu eşitledi.

Final serisinin üçüncü ve son maçı, yarın aynı salonda yapılacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Gazişehir Gaziantep
  • Fenerbahçe
  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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