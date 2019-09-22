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Gazişehir Gaziantep yine kazandı

Süper Lig'in 5. hafta maçında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 5. hafta maçında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
 
Çaykur Rizespor'u Muhammet Demir ve Twumasi'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, üst üste 2. galibiyetini alırken, toplamda ise 5 maçta 3. galibiyetini hanesine yazdırdı. Geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek büyük sükse yaratan Sumudica'nın öğrencileri, ilk haftadaki farklı Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yenilgi yüzü görmedi. Güneydoğu Anadolu temsilcisinin bir de beraberliği bulunuyor.
 
RİZESPOR İLK KEZ MAĞLUP
 
Süper Lig'in 3 namağlup takımından biri olan Rizespor'a Samudio'nun golü yetmedi ve İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
 
Çaykur Rizespor 6. haftada Başakşehir deplasmanına konuk olurken, Gazişehir Gaziantep ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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