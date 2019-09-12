Gazişehir Gaziantep'te çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ligin ilk yarısını kapattı
Gazişehir Gaziantep'te yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik, ilk yarıyı kapattı.
Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep'de forma giyen forvet oyuncusu Muğdat Çelik'in yan çapraz bağları koptu. 29 yaşındaki futbolcu ilk yarıyı kapattı.
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