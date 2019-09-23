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Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans!

Lige Fenerbahçe karşısında aldığı farklı yenilgiyle başlayan Gaziantep temsilcisi, ardından oynadığı 4 maçta 10 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladı ve 3. sıraya yerleşti.

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Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 5. hafta sonunda 10 puana ulaştı ve performansıyla göz doldurdu.

Geride kalan sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir Gaziantep, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmasına karşın, ardından oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çabuk toparlandı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, son maçında ise rakip sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, 4 haftada 10 puan toplama başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla 10 puanı bulunan Gaziantep ekibi, aynı puanlı Fenerbahçe'nin ardından averajla 3. sıraya yerleşti.

Gazişehir Gaziantep, ligde rakip ağları 10 kez havalandırırken, kalesinde de yine 10 gole engel olamadı.

En golcü Twumasi

Gaziantep ekibinde en golcü futbolcu Patrick Twumasi oldu.

Geride kalan 5 maçın son 4'ünde forma giyen ve rakip fileleri 3 kez havalandıran Ganalı oyuncu, ligdeki son 2 deplasman karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.

Twumasi'yi 2'şer golle Olarenwaju Kayode ve Güray Vural takip ederken, kırmızı-siyahlı takımın diğer gollerini Oğuz Ceylan, Raman Chibsah ve Muhammet Demir kaydetti.

Demsoy: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Gazişehir Gaziantep Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige başlarken başarılı olacaklarına inandıkları bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.

İlk haftada herkesi üzen bir sonuç elde etmelerine karşın, takıma olan inançlarından bir şey kaybetmediklerini aktaran Demsoy, "Geldiğimiz nokta tesadüf değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Birkaç hafta sonra daha da iyi futbol ortaya koyacağız." diye konuştu.

Taraftara çağrı yapan Demsoy, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz başarılarla beraber kentimizdeki hava da değişmeye başladı. Taraftar desteğini artırdığımızda, çok daha güçlü bir ekip olacağız. Bundan sonra içeride ve dışarıdaki her maçımızda çok daha fazla taraftarla kucaklaşmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta evimizde yapacağımız Göztepe maçında tribünlerin dolu olmasını bekliyoruz."

(AA)

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