26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6643
  • 6,2753
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gazişehir'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki yönetim kurulu toplantısında Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kulüp başkanlığını düzenlenen törenle Mehmet Büyükekşi'ye devretti.
 
Eski başkanı Adil Sani Konukoğlu, törendeki konuşmasında, el birliği ve şehrin bütünleşmesiyle, şehri layık olduğu Süper Lig'e yükseltmeyi başardıklarını belirtti.
 
Şimdi bayrağı devretme zamanı geldiğini ifade eden Konukoğlu, "Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Bu andan itibaren yeni yönetim kurulumuzun her zaman yanındayım. Kendilerine canı gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Yönetimi devralan eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Konukoğlu ailesinin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirerek takımı Süper Lig'e yükselttiğini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Eski yönetime ve Konukoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz de yeni yönetim kurulu üyelerimizle aldığımız bu görevi, şehrin tüm katmanlarıyla, daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım bu şehrin takımı, hep birlikte düşüneceğiz, her zaman birlik beraberlik içerisinde elimizden geleni sonuna kadar yapacağız, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."
 
Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı şöyle gerçekleşti:
 
Mahsum Altunkaya (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Müslüm Özmen (Genel Sekreter), Mehmet Cihan Koçer (Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu), Samet Bayrak (Etik Temsilcisi), Yusuf Ziya Demsoy (Futbol Şube Sorumlusu), Sedat Özdinç (Taraftar Sorumlusu), Fikret Kileci, Cengiz Şimşek, Cevdet Akınal, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan, Gürkan Tural, Hayrullah Kubba, Mehmet Mesut Çakmak, Tuncay Yıldırım, Mehmet Ziylan (Yönetim Kurulu Üyesi).

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Kayseri "il ablası" yakalandı

FETÖ'nün Kayseri 'il ablası' yakalandı

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Trump'tan Bolton açıklaması: O beni engelliyordu

Trump'tan Bolton açıklaması: O beni engelliyordu

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

ABD'den El Kaide hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD'den El Kaide hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan çarpıcı kareler

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan çarpıcı kareler

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA