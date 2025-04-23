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Spor

Gazze'nin acısı unutulmadı! Konya'da destek mesajı verildi

Konyaspor-Galatasaray maçında İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara dikkat çekildi. Saldırılar sonucu sakat kalan çocuklar seremonide yer alırken futbolcularda “Gazze'de ekmek yok, hayat yok!” pankartıyla sahaya çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM23 Nisan 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Gazze'nin acısı unutulmadı! Konya'da destek mesajı verildi
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Konyaspor-Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde, Gazze'ye destek mesajları verildi, İsrail'in Filistin'e yaptığı acımasız saldırılara vurgu yapıldı. Müsabaka öncesi gerçekleşen seremoniye, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sakat kalan çocuklar da katıldı.

Seramoniye katılan Filistinli çocuklar, "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir", "Bebeklerin anneleriyle birlikte gömüldüğü tek yer Gazze'dir", "Bebekleri ölüm meleğinin uyandırdığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Konyasporlu futbolcular da, "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" ifadeleriyle mesaj verdi. Tribünlerde ise Konyaspor taraftarı, "Gazze ölüyor! Ayağa kalk!" yazılı pankart açarak Gazze'yi unutmadı.

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