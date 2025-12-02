İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Gebze Belediyespor, Altekma'yı devirdi

Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında konuk ettiği Altekma'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA2 Aralık 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Gebze Belediyespor, Altekma'yı devirdi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Gebze

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Setler : 22-25, 23-25, 27-25, 25-21, 15-13

Süre: 163 dakika (27, 39, 39, 35, 23)

  • Gebze Belediyespor
  • Altekma
  • Efeler Ligi

