  • Gece yarısı iki kere geldiler! Kosova'da A Milli Takım'ın oteline saldırı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Priştine'de konakladığı otele gece yarısı iki kez saldırı yapıldı. İlk gelişte havai fişek atan Kosovalılar, daha sonra başka bir caddeden bu kez direkt oteli hedef aldı. Güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlendi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ31 Mart 2026 Salı 10:36
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalleri bugün (Salı) oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Türkiye, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

OTELE SALDIRI

Hazırlıklarını tamamlayan ve Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele Kosovalılar gece yarısı iki kere gelerek futbolcuları uyutmamaya çalıştı.

OTELİ HEDEF ALDILAR

İlk gelişte yaklaşık bir dakika havai fişek atan Kosovalılar, daha sonra başka bir caddeden bu kez direkt oteli hedef aldı. Güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlendi.

Havai fişekleri yan yatırarak otelin camları vuruldu. O anları gezi içerikleriyle bilinen ve maç için Kosova'da bulunan Youtuber Tolga Öztürk paylaştı. Gelişmelerin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçmişti.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

İstanbul'da banka soygunu: Silahlı saldırgan ortalığı birbirine kattı

