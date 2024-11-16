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Spor

Gecenin kazananı belli oldu! Zafer Jake Paul'un

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmada Dünyanın sonucunu merakla beklediği Tyson ile Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, başladı. 58 yaşındaki Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson, 27 yaşındaki rakibi Jake Paul'a 8 raunt sonunda maç puanıyla mağlup oldu.

16 Kasım 2024 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
Gecenin kazananı belli oldu! Zafer Jake Paul'un
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Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM MIKE!"

Karşılaşmanın ardından konuşan Mike Tyson, bunun son maçı olmayabileceğini ve Logan'la (Jake Paul'un abisi) ringe çıkabileceğini söyledi.

Logan Paul'un, Mike Tyson'ın açıklamalarına "Seni öldürürüm Mike!" diyerek tepki gösterdi.

ALACAKLARI PARA

Netflix'te yayınlanan ve dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği maçın ardından Jake Paul 40, Mike Tyson ise 20 milyon dolar alacak.

MİKE TYSON'IN KARİYERİ

Mike Tyson, kariyeri boyunca ringdeki sert ve korkusuz stiliyle rakiplerini ürküten bir isim olarak boks tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 44'ü nakavtla sonuçlanan toplam 50 galibiyet ve 6 yenilgiye sahip olan Tyson, 1986 yılında, henüz 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı.

Tyson, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) unvanlarını aynı anda elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksörü olarak tarihe geçti. 2005'te profesyonel boks kariyerini sonlandıran Tyson, 15 yıl aradan sonra 2020 yılında gösteri maçı için ringe dönerek izleyicileri tekrar kendisine hayran bıraktı.

Tyson, spor camiasında en çok 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı ve Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardığı unutulmaz maçla hatırlanır. Bu olay, diskalifiye edilmesine ve spor dünyasında hafızalardan silinmeyecek bir skandala yol açtı. İngiliz spor kanalı Sky Sports, Tyson'ı "Profesyonel ringe çıkan en vahşi dövüşçü" olarak tanımladı.

JAKE PAUL'UN KARİYERİ

YouTube'da 20,8 milyon aboneye ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip olan Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine adım attı. İlk amatör maçını, YouTuber Deji Olatunji'ye karşı yapan Paul, daha sonra profesyonel olarak dövüşmeye başladı. Profesyonel arenada 11 kez ringe çıkan ve 10 galibiyet (7'si nakavt) elde eden Paul, yalnızca bir mağlubiyet aldı.

Paul'ün dövüş geçmişinde NBA eski oyuncularından Nate Robinson gibi isimler yer alırken, tek mağlubiyetini 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan bir müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında aldı.

  • Jake Paul
  • Mike Tyson
  • Jake Paul-Mike Tyson
  • Mike Tyson-Jake Paul

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