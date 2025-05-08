İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6394
  • EURO
    43,7334
  • ALTIN
    4151.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geceye damga vurdu! PSG'nin kahramanı Gianluigi Donnarumma
Spor

Geceye damga vurdu! PSG'nin kahramanı Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısındaki zaferinde kritik bir rol oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'Günün Kurtarıcısı' ödülüne üç kez aday gösterildi.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Geceye damga vurdu! PSG'nin kahramanı Gianluigi Donnarumma
ABONE OL

Gianluigi Donnarumma, PSG'nin Arsenal karşısında kazandığı zaferde olağanüstü kurtarışlarıyla gecenin yıldızı oldu. Üç ayrı kurtarışıyla UEFA'nın 'Günün Kurtarıcısı' ödülüne aday gösterilen Donnarumma, ne kadar büyük bir kaleci olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İtalyan eldiven, ilk devredeki kurtarışında, Martin Ødegaard'ın tehlikeli şutunu mükemmel bir refleksle çıkarmayı başardı. Ardından, Bukayo Saka'nın üst köşeye yönelen topunu havada süzülen harika bir müdahaleyle engelledi.

Son olarak, ceza sahasında yaşanan kaotik bir durumda, zorlu bir şutu keskin gözleri ve hızlı reaksiyonlarıyla savuşturdu. Bu anlar, PSG taraftarlarının büyük coşkusuna ve sosyal medyada geniş bir övgüye neden oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.