Geceye damga vurdu! PSG'nin kahramanı Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, PSG'nin Arsenal karşısında kazandığı zaferde olağanüstü kurtarışlarıyla gecenin yıldızı oldu. Üç ayrı kurtarışıyla UEFA'nın 'Günün Kurtarıcısı' ödülüne aday gösterilen Donnarumma, ne kadar büyük bir kaleci olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İtalyan eldiven, ilk devredeki kurtarışında, Martin Ødegaard'ın tehlikeli şutunu mükemmel bir refleksle çıkarmayı başardı. Ardından, Bukayo Saka'nın üst köşeye yönelen topunu havada süzülen harika bir müdahaleyle engelledi.

Son olarak, ceza sahasında yaşanan kaotik bir durumda, zorlu bir şutu keskin gözleri ve hızlı reaksiyonlarıyla savuşturdu. Bu anlar, PSG taraftarlarının büyük coşkusuna ve sosyal medyada geniş bir övgüye neden oldu.