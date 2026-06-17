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Spor

Geçiş hücumuyla gol aranacak! Paraguay'ın Türkiye planı belli oldu

Dünya Kupası'nda Paraguay'ın A Milli Futbol Takımı karşısında oynayacağı maçın planı netleşti. Paraguay zorlu maçta Avustralya'nın taktiğini kullanacak. İşte detaylar...

AKŞAM17 Haziran 2026 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Geçiş hücumuyla gol aranacak! Paraguay'ın Türkiye planı belli oldu
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Türkiye ile oynayacağı maça 'Hayat, memat' meselesi gibi bakan Paraguay, bize karşı ABD'ye oynadığı gibi açık futbolu tercih etmeyecek. Takımın idmanlarını takip eden diarioparaguayo. com, latribuna.com.py ve abc. com.py siteleri Türkiye'ye karşı Paraguay'ın, "Avustralya taktiğini" kopyalayacağını duyurdu. Haberlerde özetle şu bilgiler yer aldı: "Teknik heyet, grubun kaderini belirleyecek bu zorlu randevu için taktiksel bir kabuk değişimine gidileceğinin sinyallerini verdi. Son antrenmanlarda özellikle Türkiye'nin oyun kurma hatlarını bozmaya yönelik yoğun bir mesai harcandı.

FİZİĞE DAYALI KOMPAKT OYUN

Paraguay'ın, turnuvanın açılış maçında Türkiye'ye karşı katı ve disiplinli bir savunma anlayışıyla direnç gösteren Avustralya'nın stratejisini kopyalamayı planladığı öğrenildi. Orta sahayı kalabalık tutarak Türkiye'nin yaratıcı ayaklarına alan bırakmamayı hedefleyen Güney Amerika temsilcisi, fiziksel güce dayalı, kompakt bir blok halinde sahada yer alacak. Türkiye'nin hücum zenginliğine ve dinamizmine karşı koymak isteyen Paraguay'da, sadece taktik değil oyuncu tercihleri de baştan aşağı değişecek.

GEÇİŞ HÜCUMUYLA GOL ARANACAK

Gelen haberlere göre, hızlı ve savunma refleksleri daha yüksek olan isimler ilk on birde monte edilecek. Kanatlarda ve merkez orta sahada baskı kalitesini artırmayı hedefleyen teknik direktör, topa sahip olma oranından ziyade, geçiş hücumlarını kusursuz yönlendirebilecek dinamik oyunculara şans tanıyacak. Takım, antrenmanlarda hem savunma yerleşimini kusursuzlaştırmaya hem de kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkma varyasyonlarına odaklanarak tamamen Türkiye'ye özel bir anti-tez hazırlıyor.

  • a milli futbol takımı
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