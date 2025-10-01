İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5888
  • EURO
    48,8021
  • ALTIN
    5157.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gedson attı, Spartak Moskova kazandı

Spartak Moskova, Rusya Kupası C Grubu maçında karşılaştığı Pari NN takımını Gedson Fernandes'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi1 Ekim 2025 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
Gedson attı, Spartak Moskova kazandı
ABONE OL

Rusya Kupası C grubu 4. maçında Spartak Moskova, Pari NN'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı Spartak Moskova, 2-1 kazanmayı başardı.

Spartak'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltı noktasından Levi Garcia ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 29. dakikada Boselli'den geldi.

RUSYA'DA 4. GOLÜ

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Gedson, Rus ekibindeki 4. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Spartak Moskova, grupta 7 puanla 2. sırada yer aldı. Pari NN ise 3 puanla sonuncu sırada konumlandı.

Grupta diğer haftada Spartak Moskova, Dinamo Makhachkala'ya konuk olacak.

  • Spartak Moskova
  • Rusya Kupası
  • Gedson Fernandes

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.