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Spor

Gedson Fernandes: 1 puan ile yetinmek zorunda kaldık

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, Siyah-Beyazlılar'ın golünü atan Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: 1 puan ile yetinmek zorunda kaldık
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Siyah-Beyazlılar'a beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Gedson, "Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık." dedi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarına devam eden Portekizli yıldız, "Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız." ifadelerini de kullandı.

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