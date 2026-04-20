  • Gedson Fernandes attığı golle Rusya'da gündem oldu
Spor

Gedson Fernandes attığı golle Rusya'da gündem oldu

Rusya Ligi'nde Spartak Moskova ile Akhmat Grozny karşı karşıya geldi. Maçı Spartak Moskova 3-1 kazandı. Şık bir gole imza atan Gedson Fernandes Rusya'da gündem oldu.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Rusya Ligi'nde sezonun son bölümüne girilirken 25. hafta mücadelesinde Spartak Moskova ile Akhmat Grozny karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan maçı 3-1 kazanan Spartak Moskova 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spartak Moskova 21. dakikada Esequiel Barco'yla öne geçti ve Marquinhos 28'de farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 40 dakikasında Gedson Fernandes şık bir golle takımı adına üçüncü kez ağları havalandırırken konuk takımda Maksim Samorodov 41'de skoru belirledi.

Gedson Fernandes'in ceza sahasına girmeden kaydettiği gol gündem olurken deneyimli futbolcu bu sezon ağları altıncı kez havalandırdı.

İkinci yarıda skoru koruyup sahadan galibiyetle ayrılan Spartak Moskova puanını 45 yaparken Akhmat Grozny 31 puanda kaldı. Bu sezon Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernades, Rusya ekibinde attığı 6 gole ek olarak 3 de asist kaydetti. 26 yaşındaki orta saha bu sezon Spartak Moskova'da 29 maçta süre aldı.

Rus basının aktardığı habere göre Spartak Moskova Teknik Direktörü Juan Carlos Carcedo, maçın ardından Gedson Fernandes'in golüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi, "En önemlisi gol atmış olmamız. Rakibin o bölgede zorluk yaşayabileceğini biliyorduk ve bundan faydalandık. Gedson'un yetenekleri de bunu değerlendirmemize yardımcı oldu."

  • Gedson Fernandes
  • Spartak Moskova
  • Rusya

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
