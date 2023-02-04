Gedson Fernandes Beşiktaş'ta ilk kez forma giyemedi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sarı kart cezalısı olduğu için Sivas deplasmanında forma giyemeyecek. Bu sezon tüm müsabakalarda forma giyen Gedson, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük müsabakasında gördüğü sarı kart sonrası, cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ın bu sezon sahaya çıktığı Spor Toto Süper Lig'de 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 23 resmi müsabakada görev alan Portekizli futbolcu, söz konusu maçlarda 17 maçın 11'inde sahaya çıkarken, 3 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil oldu.

Gedson Fernandes, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 5 asist yaparken, 1757 dakika sahada kaldı.