  • Gedson Fernandes geri dönüyor! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya
Gedson Fernandes geri dönüyor! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş eski oyuncusu Gedson Fernades için yeniden devrede. Siyah beyazlı ekip, Spartak Moskova'da mutsuz olan Portekizli futbolcu için görüşmelere başladı. Ancak Beşiktaş işin bu transferde kolay olmayacak çünkü Galatasaray da Fernandes için harekete geçti. İşte detaylar...

26 Mayıs 2026 Salı 15:30
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme daha gündeme geldi.

Siyah-Beyazlı yönetim, Gedson Fernandes için yeniden devreye girdi. Spartak Moskova'da mutsuz olduğu ve ayrılık planları yaptığı konuşulan Portekizli orta saha için temasların başladığı öğrenildi.

Orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arayan Beşiktaş Yönetimi, taraftarın sevgilisi olan Gedson'u yeniden Dolmabahçe'ye getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının oyuncunun şartlarını öğrenmek adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtiliyor.

GALATASARAY DA DEVREDE

Ancak Siyah-Beyazlılar'ın bu transferde işi hiç kolay olmayacak. Çünkü ezeli rakip Galatasaray da Gedson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Gedson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Gedson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken, iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig'i yakından tanıması, taraftarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ

Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak tahmin edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Spartak Moskova ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

