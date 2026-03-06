İSTANBUL 14°C / 5°C
  Gedson Fernandes geri mi dönüyor? Kulübünden açıklama geldi
Spor

Gedson Fernandes geri mi dönüyor? Kulübünden açıklama geldi

Beşiktaş'ın sezon başında 20.8 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes'in Rusya'da mutsuz olduğu ve siyah-beyazlılara dönmek istediği öne sürülmüştü. Spartak cephesi, Gedson için çıkan bu söylentilere açıklık getirdi.

6 Mart 2026 Cuma 14:05
Gedson Fernandes geri mi dönüyor? Kulübünden açıklama geldi
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz yaz yaklaşık 20.8 milyon euro bonservis bedeli ve 7.3 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes'in Rusya'ya uyum sağlayamadığı ve mutsuz olduğu öne sürüldü.

RUSYA'DAN CEVAP

Siyah beyazlıların, Portekizli orta saha oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ve Gedson'un da bu olasılığa sıcak baktığı iddia edilirken, Spartak Moskova cephesinden bu söylentilere yanıt geldi.

"GEDSON İLE HER ŞEY YOLUNDA"

Spartak Moskova Genel Direktörü Sergey Nekrasov, Rus basınından Match TV yorumcusu Georgy Cherdantsev'e Gedson Fernandes ile ilgili iddialar hakkında konuştu.

Cherdantsev, Nekrasov ile görüştüğünü belirterek "Kendisi bu söylentileri tamamen saçmalık ve spekülasyon olarak nitelendirdi. Gedson'un daha önce oldukça içine kapanık olmasına rağmen, devre arası kampında moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Spartak genel direktörüne göre, bu adamla her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

SPARTAK PERFORMANSI

Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

