Gedson Fernandes: Hedefimize ulaştık

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Sivasspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Biraz zor maçtı, hedefimiz olan 3 puanı aldık. İstediğimizi aldık. Şimdi milli maç arası var. Bu galibiyeti kutlayıp dinlenme zamanı şimdi..." dedi.

Attığı gol ile ilgili konuşan Gedson, "Gol attığım için her oyuncu gibi mutluyum. Önemli olan nokta, defansif olarak da iyi olmamız. Az gol yediğimiz zaman, hücumda her şeyi yapabilecek iyi oyunculara sahibiz. Önemli olan kazanmak ve takım olarak iyi oynamak." açıklamasını yaptı.