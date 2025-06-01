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Spor

Gedson Fernandes: Karmaşık bir sezon oldu

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 4-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 23:45 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: Karmaşık bir sezon oldu
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 4-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ 4. OLMAK DEĞİLDİ"

Ligi 4. bitirdikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gedson, "Zor bir sezon geçirdik. Karmaşık bir sezon oldu. 4.'lük asla hedefimiz değildi ama maalesef 4. bitirdik." dedi.

"DİNLENMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarında devam eden Portekizli yıldız, "Dinlenmek zorundayız şimdi. Kendimizi toparlamak zorundayız. Bugün tabii ki işimizi yaptık, kazanmak zorundaydık, kazandık. Şu an sezon sonu, dinlenip mental olarak, fiziksel olarak daha iyi olup önümüzdeki sezon başlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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