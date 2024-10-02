Kayserispor galibiyetinden sonra sadece Türk basını değil, Portekiz basını da Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e övgüler yağdırdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, siyah beyazlıların Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta perdeyi açan golü attı. Gedson Fernandes, sahada kaldığı 65 dakika boyunca sergilediği harika performansla geceye damgasını vurmasını da bildi. Portekiz basınının deneyimli futbolcu ile ilgili attığı manşetler ise şöyle:

GALİBİYETİ GETİREN GOL

A Bola: "Fernandes, Beşiktaş'a bir zafer daha kazandırdı. Süper Lig'de 19 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aradaki puan farkı üçe indi. Siyah beyazlıların bir de eksik maçı var."

Tvi.iol.pt: "Zafere giden yolu Gedson açıyor.",

Desporto: "Portekizli orta saha daha önce hiç olmadığı kadar gol attı."

Flashcore: "Beşiktaş'ın elde ettiği galibiyette Gedson Fernandes etkili bir rol oynadı."

Desporto Aomınuto: "Gedson'un golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi."

6 GOL 1 ASİSLİK PERFORMANS

Fernandes, Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Portekizli, 10 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2017- 18 sezonunda Benfica formasıyla 37 maçta 5 gol atan Gedson, bu performansı geride bırakmış durumda. Kayserispor karşısında attığı golün yanı sıra savunmada da etkiliydi. Girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazanan Fernandes, 5 kez de top kazandı. 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

IMMOBİLE DURDURULAMAZ

Kayserispor maçında attığı 2 golle geceye damgasını vuran Ciro Immobile, gol sayısını 10'a çıkardı. 34 yaşındaki forvet, harika performansıyla İtalyan basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalyan basınında "Immobile durdurulamaz" yorumları yapılmaya başlandı.

FORMDA OMAR'A DİKKAT!

Beşiktaş'ın başını Omar Marmoush ağrıtabilir. Frankfurt'un Mısırlı golcüsü şu an çok formda ve Bundesliga'da gol krallığı yarışında 6 gol, 3 asistle ilk sırada yer alıyor. 25 yaşındaki golcünün Alman ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor. Omar Marmoush'un güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.