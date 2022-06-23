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Spor

Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da geçiren Gedson Fernandes'in transferini duyurdu.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini görüntülü mesajla duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcu için "Zarif, sağlam, estetik" ifadeleri kullanılarak "Beşiktaş'a hoş geldin." denildi.

Paylaşımda, siyah-beyaz formayla kamera karşısına geçen Fernandes'in resim yaptığı ve keman çaldığı detayların da yer aldığı 41 saniyelik video yer aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Portekizli futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Siyah-beyazlı kulüp, şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.

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