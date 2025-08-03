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Spor

Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile siftah yaptı

Rusya Premier Lig'in 3. haftasında oynanan Akron-Spartak Moskova maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya imza atan Gedson Fernandes ise mücadelede 45 dakika süre aldı.

Haber Merkezi3 Ağustos 2025 Pazar 19:29 - Güncelleme:
Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile siftah yaptı
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Beşiktaş'ın bonservisiyle Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes, Rus ekibiyle ilk maçına çıktı.

Gedson Fernandes, Rusya Premier Lig'in 3. haftasında oynanan Akron-Spartak Moskova maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Müsabaka uzatma dakikalarında atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Gedson Fernandes ikinci yarının hemen başında oyundan alındı ve yerini Dmitriev'e bıraktı. Akron 64. dakikada penaltı kazanırken, Loncar penaltıdan yararlanamadı.

Spartak Moskova ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçın 90+2. dakikasında Solari'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Akron bir penaltı daha kazandı ve deneyimli forvet Dzyuba'nın kullandığı penaltıyla maçta denge sağlandı.: Kalan kısa sürede başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gedson Fernandes 45 dakika forma giydiği maçta 30 kez topla buluştu ve yüzde 76 pas isabetiyle oynadı. Portekizli futbolcu birer kez ikili mücadele ve hava topuna çıkıp bunlarda başarılı oldu.

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