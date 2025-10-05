İSTANBUL 23°C / 15°C
  Gedson Fernandes, Spartak Moskova'yı kurtaramadı
Spor

Gedson Fernandes, Spartak Moskova'yı kurtaramadı

Rusya Premier Lig'in 11. haftasında Spartak Moskova, CSKA Moskova'ya 3-2 mağlup oldu. Gedson Fernandes takımı adına 1 gol ile oynadı.

5 Ekim 2025 Pazar 20:39
Gedson Fernandes, Spartak Moskova'yı kurtaramadı
Rusya Premier Lig'in 11. haftasında Spartak Moskova, CSKA Moskova'ya konuk oldu.

CSKA Moskova, 5. dakikada Kirill Glebov'un golüyle öne geçti. 12. dakikada Ivan Oblyakov penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 18. dakikada Danil Krugovoi skoru 3-0 yaptı. Spartak Moskova ise 21. dakikada Gedson Fernandes ile farkı ikiye indirdi ve ilk yarı CSKA'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Spartak Moskova, Levi Garcia'nın golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Spartak Moskova'da Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gedson Fernandes, 2 maçta 3 gol kaydetti.

Bu sonucun ardından Spartak Moskova, 18 puanda kaldı. CSKA Moskova, 24 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Rusya Premier Lig'in gelecek haftasında Spartak Moskova, Rostov'u konuk edecek. CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek.

