Gedson Fernandes: Verdiğim en iyi karar Beşiktaş'a gelmek

'Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Saha dışındaki Gedson'u çok fazla bilen yok. Futbolcu olmak kolay değil. Bu yolu seçme ve o yola baş koymakla alakalı futbolcu olmak. Benim ailem Afrika'dan geldi ve tabii ki zorluk yaşadılar.'

'DOĞRU OLAN GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMAK'

'Hayatta her şey bir sebep ile oluyor. O dönem çok gençtim. Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamadım ama her şey sürecin bir parçası. Bunlar ders çıkacağımız birer anı ve olay. Doğru olan geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkarıp daha da iyi olmak. Tanrıya her zaman bana kattıkları için şükrediyorum.'

'G.SARAY BANA SEVGİSİNİ GÖSTERDİ'

'Jose Mourinho'ya minnettarım. Bana çok fazla şey öğretti. Galatasaray'da oynadığım süreçte özgüven kazandım. O dönem kariyerim çok iyi gitmiyordu. Galatasaray bana kucak açtı. Fatih Terim ve kulüp bana sevgisini gösterdi. Oradaki herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray her zaman benim için güzel bir yerde olacak.'

'ALDIĞIM EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİ'

'Beşiktaş'a geldiğim dönem çılgın bir dönemdi. Bir karar vermem gerekiyordu. O dönem herkes benim Galatasaray'a gideceğimi düşünüyordu ama ben Beşiktaş'ı seçtim. Her şeyin bir sebebi var. Hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri. Bir gram pişmanlık yaşamıyorum.'

'BEŞİKTAŞ'A MÜTEŞEKKİRİM'

'Beşiktaş'ın bana kattıkları beni mutlu ediyor. Taraftarın da benim yanımda olması benim için çok önemli. Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan çok müteşekkirim.'

LAZIO CEVABI



'Şu anda çok büyük bir kulübün parçasıyım. Geleceği düşünmektense bugün en iyisini vermek benim için en iyisi. Burada mutluyum, sadece buraya odaklandım. Transfer konularını şu an konuşmak istemiyorum. Şu anda tek odağım Beşiktaş.'

'ŞENOL HOCA MÜTHİŞ BİR HOCA'

'Valerien Ismael elinden geleni yapmaya çalıştı ama bu çok doğal. Futbolda bunlar oluyor. Bu Ismael'in kötü bir hoca olduğu anlamına gelmiyor. Şenol Hoca müthiş bir hoca. Ligi çok iyi biliyor. Birlikte oynamayı öğrendik. Geçen sezon yakaladığımız performansı devam ettirmek istiyoruz.'

'LİGİN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK'

Süper Lig'in en kaliteli oyuncusu kim?

'Bu soruya cevap vermek imkansız. Ligin kalitesi çok yüksek bu yüzden asla bu soruya cevap veremem.'

'ARDA GÜLER HAK ETTİĞİ YERE GİTTİ'

'Arda Güler hem oyun anlayışı hem de karakter anlamında müthiş bir oyuncu. Kalitesiyle hak ettiği bir yere gitti. doğru adım atarsa dünya futbolunun en üst seviyesine çıkabilir.'