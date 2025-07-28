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Spor

Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! İşte sözleşmenin detayları

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Rus basınında çıkan habere göre siyah beyazlı ekip, Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Ayrıca Gedson Fernandes'in yıllık maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! İşte sözleşmenin detayları
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın Gedson Fernandes için Spartak Moskova anlaşmaya vardı.

GEDSON FERNANDES İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Rus basınından Championat'ın haberine göre; Spartak Moskova, Beşiktaş ile Gedson Fernandes'in transferi konusunda anlaşmaya varıldı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Habere göre; Bu transferin bonuslarla birlikte 25 milyon euroya tamamlanması bekleniyor. Portekizli orta sahanın Rus ekibindeki yıllık ücreti yaklaşık 3.5 milyon euro olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 49 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 48'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4223 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 12 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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