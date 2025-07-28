Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın Gedson Fernandes için Spartak Moskova anlaşmaya vardı.

GEDSON FERNANDES İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Rus basınından Championat'ın haberine göre; Spartak Moskova, Beşiktaş ile Gedson Fernandes'in transferi konusunda anlaşmaya varıldı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Habere göre; Bu transferin bonuslarla birlikte 25 milyon euroya tamamlanması bekleniyor. Portekizli orta sahanın Rus ekibindeki yıllık ücreti yaklaşık 3.5 milyon euro olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 49 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 48'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4223 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 12 gol ve 3 asistle skora etki etti.