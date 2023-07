Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZI TANIYORUZ"

"Hocamızı tanıyoruz. Bizden neler istediğini biliyoruz. Mentalitemiz hala aynı. En iyi performansı gösterip sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz."

"TAKIM OLARAK BAŞARIYORUZ"

Biz ekip olarak kollektif bir bilinçle birlikte oynadığımızda başarıya ulaşabiliyoruz. Her şeyi takım olarak başarıyoruz.

"FAVORİ MEVKİM YOK"

Kişisel olarak favori bir mevkim yok. Hocamın ne istediği önemli. Defansif ya da ofansif olmam hiç fark etmiyor. Verilen görev neyse en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum.

"MUTLUYUM"

En önemli mesele benim mutlu olmam. Beşiktaş'a geldiğim günden beri çok mutluyum. Asıl önemli olan da bu.

LAZIO CEVABI

"Şu an için en önemli durum burada olmam. Buraya odaklamış durumdayım. Beşiktaş'a müteşekkirim bana verdiği bu fırsat için. Burada çok mutluyum. Gelecek neler getirir bilmiyorum. Her oyuncunun geleceği de böyledir. Sadece çalışmaya odaklanıp Beşiktaş'ta elimden gelen her şeyi yapıp başarılı olmak istiyorum."

"ÇOK İYİ BİR GRUP VAR"

Saha içinde ve dışında birbiriyle anlaşan çok iyi bir grup var. Ligde çok iyi oyuncular var. Her takım çok iyi kadrolar kuruyor. Çok zor ve mücadeleci olacak. İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. İkinci evim diyebilirim.

BURAK YILMAZ SÖZLERİ

Burak Yılmaz'ın çok pozitif bir etkisi var. Futbolu yeni bırakmış biri olarak camiaya çok iyi hava katan bir isim oldu.