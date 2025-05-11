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Spor

Geleceği belli oldu! İşte Nicolo Zaniolo'nun son durumu

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Atalanta'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo ara transfer döneminde bir başka İtalyan takımı Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Ancak burada da istenilen etkiyi oluşturamayan 25 yaşındaki oyuncunun geleceği belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Geleceği belli oldu! İşte Nicolo Zaniolo'nun son durumu
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Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı için iki sezondur kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo için geleceği için karar verildi.

Sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo'yu bu sezon başında ise Atalanta'ya göndermişti. Buradaki macerası kısa süren İtalyan yıldız, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya geçici transfer yoluyla imza atmıştı.

Mor Menekşeler'de 13 maça çıkan skor katkısı veremeyen Nicolo Zaniolo, Real Betis ile oynanan UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında son 15 dakikada oyuna dahil olmuş ancak bu sürece topla buluşamayarak hayal kırıklığı yaratmıştı.

Zaniolo, Serie A'da ise geçen hafta oynanan Roma maçında yedek kulübesinde kırmızı kart görmüştü. Ligde bitime 3 maç kala 2 müsabakadan men cezası alan hücum oyuncusu, Venezia ve Bologna'ya karşı forma giyemeyecek.

Corriere dello Sport'un haberine göre; son hafta oynanacak olan Udinese maçında da şans bulması beklenmeyen Zaniolo'nun kaderi belirlendi.

Haberde, İtalyan futbolcunun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için gerekli şartların oluşmadığı hatırlatılarak, "Atalanta ve Fiorentina ile elde ettiği çifte şansı kaçıran 1999 doğumlu oyuncu, İtalya'dan bir şans daha bekleyerek Türkiye'ye dönecek." ifadelerine yer verildi.

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