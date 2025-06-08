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Spor

Geleceği hakkında kararını verdi! Cristiano Ronaldo'dan beklenen açıklama

Suudi ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo geleceği hakkında kararını verdi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak birçok takımdan teklif aldığını belirten Ronaldo 'kararımı verdim' diyerek dedikodulara açıklık getirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 11:03 - Güncelleme:
Geleceği hakkında kararını verdi! Cristiano Ronaldo'dan beklenen açıklama
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Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Adı birçok takımla anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı merakla beklenirken, Al-Nassr'ın Portekizli yıldız ile yeni sözleşme görüşmeleri de sürüyor.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma imza atacağına dair beklentiler de suya düştü.

Record'un aktardığı habere göre Ronaldo, Uluslar Ligi finali öncesi düzenlediği basın toplantısında geleceğiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.

Birçok takımdan teklif aldığını doğrulayan Cristiano Ronaldo, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gitmemeye karar verdim" diyerek iddialara noktayı koydu.

MESSİ SÖZLERİ

Messi ile oynama olasılığıyla ilgili de konuşan Ronaldo, "Asla bilemezsiniz. Arjantin'e karşı çok büyük bir sevgim olduğunu biliyorsunuz, eşim Arjantinli" dedi.

Messi ile oynama olasılığıyla ilgili de konuşan Ronaldo, "Asla bilemezsiniz. Arjantin'e karşı çok büyük bir sevgim olduğunu biliyorsunuz, eşim Arjantinli" dedi.

Messi'yle ilgili sözlerini sürdüren Ronaldo, "Arjantin'e gitmek istiyorum. Arjantinlilere ve Messi'ye karşı büyük bir saygım var. Onunla 15 yıl boyunca rakiptik. Bana her zaman saygı duyardı ve ben de ona" şeklinde konuştu.

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