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Spor

Geleceği hakkında kararını verdi! İşte Victor Osimhen'in transfer planı

Galatasaray'ın kiralık olarak sezon başında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı. Bonservisi Napoli'de olan başarılı golcü yaz transfer dönemi için transfer stratejisini yaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 16:30 - Güncelleme:
Geleceği hakkında kararını verdi! İşte Victor Osimhen'in transfer planı
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Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, sezon sonu için transfer stratejisini belirledi.

OSIMHEN'İN STRATEJİSİ

Galatasaray'ın bonservisini almak için çabaladığı, Juventus ve Manchester United ile ciddi bir şekilde adı geçen Osimhen, şu an kazandığı maaşı yeni sözleşmesinde de alacak şekilde hareket edecek.

ŞİMDİKİ MAAŞINI VERENE GİDECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıllık 12 milyon euro net maaşı olan Osimhen, yeni sözleşmesinde de en az 12 milyon euro net ücret isteyecek ve bunu verecek kulübe transfer olacak. Kendisini isteyen dev kulüplerden bu rakamı şart koşacak olan Nijeryalı golcü, kabul eden kulübün formasını giyecek.

BONSERVİS TÜM KULÜPLER İÇİN 75

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; 75 milyon euro'luk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi. Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon euro olacağı yazıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 19 gol atıp 5 asist yaptı.

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