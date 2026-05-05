Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sezon başında Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva ile ilgili kararın belli olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre; Jota Silva'nın sezon sonunda Nottingham Forest'a geri döneceği belirtildi.

Jota Silva'nın İngiltere'de ya da Avrupa'nın başka bir liginde yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Jota Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma şansı buldu ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş, Jota Silva'nın kiralanması karşılığında Nottingham Forest'a 2 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödemişti.

Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.