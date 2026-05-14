Galatasaray'ın dünya yıldızı futbolcusu Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu. Dev kulüplerin listesinde yer alan ve sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Nijeryalı santrfor, önemli ifadeler kullandı.

Victor Osimhen, "Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden. Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a karşı kazanmak istiyor. Galatasaray'a karşı kazanmak bir prestij halini aldı. Bu yüzden daha çok çalışacağız" dedi.

Yıldız futbolcu, "Çok iyi hissediyorum. Şimdilik en iyisi. Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Kupaları hak ederek kaldırdık. Çok keyif alıyorum, çok mutluyum. Önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezon da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi hakkında konuşan Osimhen, "Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli. 'İşte bu benim kaptanım' dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi. Ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık" dedi.

Victor Osimhen, "Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte ligdeki en iyi hocalardan biri. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bu başarıları elde etmesi kendisine koyduğu standardı gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamalarını sürdüren Osimhen, "Karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı oluğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu, rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.