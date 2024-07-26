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Spor

Geleceği merak konusu oldu! Beşiktaş'ta Daniel Amartey bilmecesi

Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan Daniel Amartey ile görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Ganalı oyuncunun vereceği karar merak konusu oldu. İşte detaylar...

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Geleceği merak konusu oldu! Beşiktaş'ta Daniel Amartey bilmecesi
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Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldız oyuncularla güçlendirdi. Ancak siyah-beyazlılarda gelen futbolcular kadar gidecekler de önem arz ediyor. Özellikle yabancı fazlalığını azaltmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'da yolların ayrılması planlanan yabancı oyunculardan biri de Daniel Amartey. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan'dan Ganalı futbolcu için teklif geldiğini, kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen 29 yaşındaki oyuncunun sıcak bakmadığını açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre siyah-beyazlı yönetim ile Amartey arasında görüşmeler devam ediyor. Ganalı oyuncunun takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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