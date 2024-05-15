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Spor

Geleceği merak konusu olmuştu! Çağlar Söyüncü kararını verdi

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak konusu olmuştu. Milli futbolcu kariyeri hakkında kararını verdi. İşte o karar...

15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Geleceği merak konusu olmuştu! Çağlar Söyüncü kararını verdi
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Fenerbahçe'nin ocak ayında Atletico Madrid'den yarım sezonluğuna kiraladığı Çağlar Söyüncü, sarı lacivertli forma altında ilk golünü son oynanan Kayserispor maçında atmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, KARARINI VERDİ

Satın alma opsiyonu olmayan ve Fenerbahçe'deki durumu belirsizliğini koruyan Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.

Çağlar Söyüncü kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor.

Milli futbolcunun Diego Simeone'nin takımında yerinin olmadığı, Savic ve Hermoso'nun olası ayrılıkları da düşünüldüğünde Atletico Madrid'in yeni sezon öncesi 2 defans oyuncusu transfer edeceği öğrenildi.

Çağlar Söyüncü, gol attığı Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Takımın galibiyeti daha önemli. Burada aslolan Fenerbahçe'dir. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız. Fenerbahçeli olmak gerçekten ayrıcalık." ifadelerini kullanmıştı.

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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