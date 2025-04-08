Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin sonunda G.Saray'ın elinden kaparak PSG'den 6 aylığına kiraladığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu, lider isimlerden biri haline geldi. Ancak tapusu PSG'de olan Slovak savunmacıya A.Madrid, Tottenham, M.United gibi önemli takımlar ilgi gösteriyor. Trabzonspor maçından sonra geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya, "Geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. Sezon sonu çözüm için elimizden geleni yapacağız" diyen Skriniar, biraz da olsa taraftarın yüreğine su serpti.

ARTIK PARİS'TE FORMA GİYMEZ

Yıldız futbolcunun temsilcilerinden Martin Petras, Sport24sk'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artık Paris'e geri dönmenin bir yolu olmadığını düşünüyorum en azından bu teknik direktör yönetimi altında. Skriniar yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, taraftarların, sevgisini ve saygısını kazandı. Türkiye'de kendisini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergiliyor. Takım için de büyük bir kazanım.

YAZ DÖNEMİ SICAK GEÇER!

Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak. İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum." Öte yandan 2023 yılının başında 60 milyon euro değeri gören 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasası ise 15 milyon euro. Fransız ekibi 10-15 milyon euro arası bir bedelle oyuncuyu satabilir.