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Spor

Geleceği merak konusu olmuştu! Ryan Kent'e Ada'dan 3 talip

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ancak umduğunu bulamadığı İskoç futbolcusu Ryan Kent için transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki deneyimli futbolcuya İngiltere'den 3 kulübün talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Geleceği merak konusu olmuştu! Ryan Kent'e Ada'dan 3 talip
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer ettiği Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ADA'DAN 3 TALİP

Daily Record, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı.

Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı. İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı. Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

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