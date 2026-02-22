Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, 2025 yılı performanslarına göre en iyi 20 yaş ve altı oyuncuları açıkladı. 2006 ve sonrasında doğan futbolcuların yer aldığı listede, Avrupa'nın en büyük 5 ligi hariç toplamda 66 farklı ligden oyuncular değerlendirildi. Hava savunması, yerden savunma, oyun kurulumu, orkestrasyon (pas dağıtımı), adam geçme, pozisyon yaratma, bitiricilik ve havadan hücum gibi 8 farklı parametrede puanlama yapıldı. 3 Türk oyuncunun bulunduğu raporda, şu anda Süper Lig'de top koşturan 5 isim yer aldı.

3 TÜRK STOPER LİSTEDE

Stoper mevkisinde Yusuf Akçiçek, Yasin Özcan ve Hamza Güreler bulunuyor. Savaşçı stoper kategorisinde değerlendirilen Al Hilal forması giyen Akçiçek, 75.4 puanla 2. sırada gösterildi. Salzburg'dan Joane Gadou 81.3 puanla zirvede yer aldı. Komple stoper sınıfında ise güncel olarak Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan, topladığı 77 puanla 1. oldu. Özcan, özellikle pozisyon yaratmada yaşıtlarına büyük bir fark attı. Pasör stoper olarak B.Şehirli Hamza Güreler 72.4 puanla 5. sırayı aldı. G.Saray'ın yeni yeteneği Renato Nhaga, oyun kurucu orta saha olarak değerlendirildi.

RENATO NHAGA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yılı Casa Pia'da tamamlayan Nhaga, 66 puanla listenin 10. sırasında gösterildi. Nhaga, hızlı rejenere olması ve top dağıtımıyla dikkat çekti. Zirveyi ise Nordsjaelland'dan Caleb Yirenkyi (82.1) aldı. G.Saray, kış transfer sezonunda Yirenkyi için bir girişim yapmıştı. Trabzonspor'un cevheri Christ Oulai de ofansif orta saha kategorisinde 73 puanla 10. oldu. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Porto'nun yıldızı Rodrigo Mora 82 puanla 1. sırayı aldı. Alanya'nın Nijeryalı forveti Uchenna Ogundu, 'hava toplarında etkili santrfor' klasmanında 72.3 puanla 5. gösterildi.