'Gelecek sezon bana hesap sorabilirsiniz'

12.02.2020 16:25 - Güncelleme: 12.02.2020 16:25

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu ve mesajı verdi; "Bu sezon da şampiyon olacağız"

- Futbolculara borcumuz yok

- Kimsenin maaşı ayın 2'sinde yatmadı

- Çok acımasızca eleştiriliyoruz

- Birlik olalım, buna ihtiyacımız var

- G.Saray'ın borcu yönetilebilir borç

- Gelecek sezon başında herkes görecek

- Büyük transferlere artık yer yok

- G.Saray'ın geleceğine yatırım yapıyoruz

- Bu takımdan bir şey olmaz dediler

- Bu sezon da şampiyon olacağız

Hayatını Galatasaray'a adadığını ifade eden Albayrak, "Gelin bir olalım, birlik olalım. Biz, birlik olursak Galatasaraylıların başaramayacağı şey yok, buna çok ihtiyacımız var, özellikle buna bu sezon çok ihtiyacımız var. 24 saat bu listeyle yaşıyorum, Galatasaray'ın sadece ocak maaşları var, bu da 10 gün geçti. Geldik geleli, çalışan kardeşlerimizin maaşlarını ayın 2'sinde hiç yatırmadık. Çok acımasızca eleştiriliyoruz ama iyi işler yaptığımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

BORCUMUZ, YÖNETİLEBİLİR BORÇ

Galatasaray'ın borcunun artık yönetilebilir bir borç olduğunun altını çizen Albayrak, "Galatasaray'ın borcu artık yönetilebilir durumdadır. Birçok kulüp de bu durum yok. Her transfer döneminde aldığımız ile sattığımız arasında 1 milyon euro farkımız var. Gelecek sezon başında göreceksiniz ki, çok güzel şeylere imza atmışız. Bunu göreceksiniz ve o zaman bana ve yönetime hesap sorabilirsiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz, geleceğimizi oluşturuyoruz. Bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını daha da geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Galatasaray'ın bu sezon da şampiyon olacağını vurgulayan Albayrak, "Bu yönetim nasıl ki Florya'yı terk etmediyse, Galatasaray Adası'nı da alacaktır, o ada bizim adamızdır. Söz veriyorum. İki sene geldik şampiyon olduk, bu takımdan bir şey olmaz dediler, şampiyon olduk, bu sezon da şampiyon olacağız, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.