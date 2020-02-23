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Spor

Gelecek sezon bizimle olmayacak

Basın toplantısında sorulan soru üzerine cevap veren Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtti.

22 Şubat 2020 Cumartesi23:26 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 00:09

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Alman file bekçisi Loris Karius'un gelecek sezon kendileriyle birlikte olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan 2,5 milyon Euro karşılığında 2 yıl için kiralayan Alman file bekçisi bu sezon siyah beyazlı formayla 29 resmi maçta görev aldı ve kalesinde 44 gol gördü.

Alman file bekçisi bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.

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