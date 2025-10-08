İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Gelecek yaz ayrılabilir! Harry Kane'in sözleşmesinde sürpriz detay

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane'in sözleşmesindeki sürpriz bir detay ortaya çıktı. İngiliz futbolcunun gelecek yaz için 65 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin bulunduğu öne sürüldü.

8 Ekim 2025 Çarşamba 23:58
Gelecek yaz ayrılabilir! Harry Kane'in sözleşmesinde sürpriz detay
Alman devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngiliz santrforun gelecek yaz 65 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi.

Bayern Münih'te gollerini sürdüren tecrübeli santrfor için Avrupa'dan ve Amerika'dan birçok kulüp pusuda bekliyor. Gelen bilgilere göre Alman ekibi, Kane ile yeni sözleşme imzalamadı ve yaz transfer döneminde 65 milyon euro'luk serbest maddesini göze alarak bir riske girdi.

Alman basınında ise mevcut sözleşmesi 2027'de bitecek olan yıldız forvetin takımda kalmak için sözleşmesini uzatmak istediği ancak kulübün son ana kadar bekleyerek, risk almaya hazır olduğu belirtildi.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan tecrübeli golcü, Bundesliga'da henüz 6 maçta 11 gole ulaştı.

