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Spor

Gelen gideni arattı! Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı

Dün akşam Samsunspor deplasmanından 1 puan ile dönen Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho eleştirilerin odağı oldu. Oynattığı oyun ve oyuncu değişiklikleriyle çok konuşulan Portekizli çalıştırıcı geçen sezon takımın başında olan İsmail Kartal ile karşılaştırıldı. İşte o karşılaştırmanın sonuçları...

21 Ekim 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Gelen gideni arattı! Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı
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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı.

Eski teknik direktörü İsmail Kartal idaresinde 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Kartal yönetiminde Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdıran Fenerbahçe, 20 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Ligde çıktığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, toplamda 15 puan kaybı yaşarken, Jose Mourinho yönetiminde ise sarı-lacivertli takım ilk 8 müsabaka sonunda 7 puan kaybetti.

İlk hafta oynanan Gaziantep FK müsabakasını 2-1, dördüncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasını ise 3-2 kazanan sarı-lacivertli takım, kalan 6 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.

Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde ise 9. haftada 1 maç eksiğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

Oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Mourinho'nun ekibi, ligde galip geldiği Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında kalesini gole kapatırken, gol yediği 3 maçta da puan kaybetti.

Ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında galibiyeti koruyamayan sarı-lacivertli ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, 6. haftada taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında da 2 kez öne geçtiği müsabakada 1 puana razı oldu.

İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon ilk 2 sıranın dışına çıkmayan sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde 9. haftayı 4. sırada tamamladı.

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