Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen ve kulübün yakın dönem tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi, kariyerinin en sancılı döneminden geçiyor. Bir dönem stadyumları inleten Tangocu için artık çanlar yedek kulübesi için çalıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili Arjantin basınında çarpıcı iddialar yer aldı.

Yapılan haberlerde; "Icardi'nin geleceği büyük bir soru işareti; çünkü aldığı somut teklifler onun için çok küçük kulüplerden geliyor. Bunların, yıldız oyuncunun beklentilerini karşılamayan kulüpler olduğuna inanılıyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetim, Icardi ile yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağı konusundaki kararını sezon sonunda verecek. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ile ilgili net kararını henüz vermiş değil. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.