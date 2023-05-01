İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4602
  • EURO
    21,4374
  • ALTIN
    1239.5
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gelenek bozulmadı! Beşiktaş evinde kaybetmedi
Spor

Gelenek bozulmadı! Beşiktaş evinde kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazandı. Vodafone Park'ın kullanılmaya başlandığı 2016 yılından bu yana Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a maç kaybetmedi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Gelenek bozulmadı! Beşiktaş evinde kaybetmedi
ABONE OL

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.

Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün

akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.

Beşiktaş oynadığı 31 maç ile 65 puan toplayarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Galatasaray ise oynadığı 30 maçta 70 puan toplayarak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması giydiği günden bu yana sarı kırmızılılar karşısında ilk golünü kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.