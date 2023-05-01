Gelenek bozulmadı! Beşiktaş evinde kaybetmedi

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.
Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün
akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.
Beşiktaş oynadığı 31 maç ile 65 puan toplayarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Galatasaray ise oynadığı 30 maçta 70 puan toplayarak liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması giydiği günden bu yana sarı kırmızılılar karşısında ilk golünü kaydetti.