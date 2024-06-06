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Spor

Gelir gelmez Fenerbahçe'de dümene geçti! İşte Jose Mourinho'nun ilk icraatı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho gelir gelmez çalışmalara başladı. Önceliği kadro planlaması olan Portekizli hoca nokta atışı transferlerle yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

6 Haziran 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Gelir gelmez Fenerbahçe'de dümene geçti! İşte Jose Mourinho'nun ilk icraatı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Yeni sezonda 12 futbolcu olarak uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle Portekizli hoca, ayrılacak oyuncuların yerine takıma nokta transferler istiyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Dünyaca ünlü teknik direktör, yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden start verdi.

Record'da yer alan habere göre Jose Mourinho'nun ilk hedefi değişecek kural nedeniyle yabancı futbolcu sayısını düşürmek. 18 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yeni sezonda bu rakamı değişecek yabancı kuralı nedeniyle 12'ye indirmek zorunda. En az 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, bu isimlerin yerine kendi felsefesine uygun isimlerin transfer edilmesini istiyor.

Haberde ayrıca yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin futbolcu pazarında oldukça güçlü hamleler yapmaya hazırlandığı belirtildi. Jose Mourinho düzenlediği basın toplantısında transferlerle ilgili olarak, "Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli hoca ayrıca başkan Ali Koç ile konuşmasında isimler değil, profiller üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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