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Spor

Geliş saati belli oldu! Al Musrati, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ın TFF'ye lisans kaydı açtırdığı Al Musrati, siyah beyazlı kulüp için İstanbul'a geliyor. Libyalı futbolcunun bu akşam saat 20.30 gibi Türkiye'de olması bekleniyor. İşte detaylar...

9 Şubat 2024 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Geliş saati belli oldu! Al Musrati, Beşiktaş için geliyor
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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde flaş bir hamle yaptı.

Beşiktaş, Braga forması giyen Al Musrati ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Braga ile anlaşma sağladı. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı öğrenildi.

HÜSEYİN YÜCEL DOĞRULADI

Ernest Muçi'yi İstanbul'a getiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Al Musrati sorusuna "Biri geldi, ikincisi oldu diyelim. Bakacağız. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Siyah beyazlı takımın anlaştığı Al-Musrati, 20.30'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI!

Öte yandan Beşiktaş, transferinde sona geldiği Al Musrati için TFF'de lisans kaydı açtı.

MUSRATI'NİN PERFORMANSI

Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Al Musrati, Braga'da 151 maça çıktı. Bu maçlarda 15 gol atan tecrübeli orta saha 8 de asist yaptı. Musrati'nin Braga ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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