İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kyle Walker-Peters
Spor

Geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kyle Walker-Peters

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Southampton ile kontratı sona eren Kyle Walker Peters ile anlaşma sağladı. Oyuncunun imza için yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM13 Temmuz 2025 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kyle Walker-Peters
ABONE OL

Sol beke Jurasek'i getiren Beşiktaş, sağ bek mevkisi için de İngiliz Kyle Walker-Peters'ı açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki savunmacıyla da büyük oranda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edilen Peters'ın yarın İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Tottenham altyapısında yetişen Kyle WalkerPeters, Southampton'daki performansıyla dikkat çekti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan tecrübeli sağ bek, kulüp kariyerinde 284 resmi maçta 11 gol ve 20 asistlik katkı sağladı. 28'lik savunmacı için kariyeri boyunca toplamda 13 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Peters, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 2 kez terletti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.