Sol beke Jurasek'i getiren Beşiktaş, sağ bek mevkisi için de İngiliz Kyle Walker-Peters'ı açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki savunmacıyla da büyük oranda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edilen Peters'ın yarın İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Tottenham altyapısında yetişen Kyle WalkerPeters, Southampton'daki performansıyla dikkat çekti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan tecrübeli sağ bek, kulüp kariyerinde 284 resmi maçta 11 gol ve 20 asistlik katkı sağladı. 28'lik savunmacı için kariyeri boyunca toplamda 13 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Peters, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 2 kez terletti.