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Spor

Genç futbolcu David Brooks, lenf kanserine yakalandı

İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandığını duyurdu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 20:55 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:55
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İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth'un Galli orta saha oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandı.

24 yaşındaki futbolcu, kendisine 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konduğunu ve tedavisine gelecek hafta başlanacağını açıkladı.

Brooks, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu yazıyı yazmak benim için çok zor. 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu ve önümüzdeki hafta tedaviye başlayacağım. Ben ve ailem için bir şok olmasına rağmen mümkün olan en kısa sürede tamamen iyileşip, oyuna döneceğime eminim. Hepinizi tekrar görmeyi ve en sevdiğim sporu yapmaı dört gözle bekliyorum."

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