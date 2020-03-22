22 Mart 2020 Pazar 21:29 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 21:29

Koronavirüs salgını İngiltere'de de gün geçtikçe etkisini artırıyor. Brentford'da oynayan Halil Dervişoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu'nda Veli Yiğit ve Serkan Akkoyun'un konuğu oldu ve durumların kendileri için çok sıkıntılı olduğunu, antrenmanların durdurulduğunu herkesin evinde çalışma yaptığını söyledi.

Daha önce Hollanda'da oynayan Dervişoğlu iki ülkenin liglerini de kıyasladı.

"BAZI ŞEYLER BENİM ELİMDE DEĞİL"

Her iki lig arasında büyük fark olduğunu belirten genç oyuncu, "İngiltere'de sürekli atak futbolu ve yüksek tempolu oyun var. Bu seviyede oynayacağıma eminim tabiki ama böyle bir tempoya alışmak gerekli bir futbolcu için. Bende son aylarda alışmaya çalıştım. İnşallah ligler başladığında daha çok forma şansı bulacağım." dedi.

Daha önce de Süper Lig kulüplerinin ilgilendiği Halil Dervişoğlu, ileriki dönemlerde Türkiye'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili sorulan soruya "Bazı şeyler benim elimde değil. Böyle bir şey olur da diyemem olmaz da diyemem. Her Türk gibi ben de Türkiye'de oynamak isterim." şeklinde cevap verdi.